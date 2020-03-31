У Києві вже 107 хворих на COVID-19, в столиці почали моніторити осіб на самоізоляції, фото — Ракурс

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COVID-19 продовжує підкошувати киян. У столиці за добу виявили п’ятьох нових хворих, всього в Києві уже 107 інфікованих.

Впродовж доби коронавірус знайшли у чотирьох чоловіків та однієї жінки-медика. Їй 55 років, — розповів на брифінгу 31 березня мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, на сьогоднішній день протестували 1 тис. 900 людей. Лабораторно оброблені результати аналізів 813 осіб, ще не досліджені в лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ 218 проб.

По одному випадку COVID-19 додалося в таких районах столиці: Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Шевченківському.

Кличко розповів, що відтепер у Києві почали тестувати всіх людей із запаленням легенів, а також відкрили окремий моніторинговий центр за дотриманням громадянами самоізоляції. Йдеться і про тих, хто лікуються вдома із легкою формою COVID-19, і про тих, хто є контактною особою, і про тих, хто повернувся з-за кордону.

За його словами, 37 тис. киян перетнули держкордон, починаючи з 11 березня. Крім того, в столиці 435 контактних осіб з хворими, частина з яких перебуває вдома на самоізоляції.

Моніторинговий центр мерії отримує в режимі реального часу інформацію від прикордонників, медиків та Нацполіції.

«Ракурс» повідомляв, що з Південної Кореї прибули 100 тис. ПЛР-тестів.