Коронавірус в Україні: з Південної Кореї прибули 100 тис. ПЛР-тестів

Літаком з Південної Кореї прибули тести на коронавірус, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135992-koronavirus-v-ukrayini-z-pivdennoyi-koreyi-prybuly-100-tys-plr-testiv.html

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Тести на коронавірус виробництва компанії SolGent прибули до України літаком з Південної Кореї. Постачання цього вантажу здійснювалося за координацією посольства України у цій державі.

Загалом прибули 100 тис. ПЛР-тестів (тестів методом полімеразної ланцюгової реакції), здатних виявляти коронавірусну хворобу COVID-19. Тестування з використанням цих тестів триває від 105 до 120 хвилин. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що ці тести після проходження митних процедур доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей України, де є належні умови для зберігання.

Ці тести мають усі необхідні компоненти й не потребують додаткових реагентів, наголошують в Офісі президента.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно запевнив, що «безвіз» між Україною та Євросоюзом не буде скасований у зв’язку із пандемією коронавірусу.