Кулеба заявив, що коронавірус не загрожує безвізу з ЄС. Фото: LIGA.net

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Безвізовий режим України з Євросоюзом у зв’язку з пандемією коронавірусу скасований не буде.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що «безвіз буде». Про це він розповів в інтерв’ю «Європейській правді».

Водночас, за його словами, якщо Шенгенська зона буде розформована, це стане непоправним ударом по Європейському Союзу. Але Кулеба пообіцяв, що навіть у такому випадку Україна продовжить працювати з міжнародними партнерами, щоб при будь-якому розвитку подій право на свободу пересування у українців збереглося.

Міністр закордонних справ також висловив сумнів, що до кінця поточного року авіаперельоти у світі повноцінно відновляться.

Як кажуть наші мусульманські брати та сестри, «іншаллах» (якщо на те буде воля Аллаха — ред.). На це питання вам зараз ніхто у світі не відповість, — додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що коронавірус може стати причиною розвалу Шенгенської зони.

Зазначимо, до Шенгенської зони входять 26 країн: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія. Шенгенські правила передбачають усунення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах між державами, що увійшли до зони.