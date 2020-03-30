Кулеба заявил, что коронавирус не угрожает безвизу с ЕС. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n135981-pandemiya-ne-pomeha-kuleba-zayavil-chto-koronavirus-ne-ugrojaet-bezvizu-s-es.html

Ракурс

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом в связи с пандемией коронавируса отменен не будет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что «безвиз будет». Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

При этом, по его словам, если Шенгенская зона будет расформирована, это станет непоправимым ударом по Европейскому Союзу. Но Кулеба пообещал, что даже в таком случае Украина продолжит работать с международными партнерами, чтобы при любом развитии событий право на свободу передвижения у украинцев сохранилось.

Министр иностранных дел также выразил сомнение, что к концу текущего года авиаперелеты в мире полноценно возобновятся.

Как говорят наши мусульманские братья и сестры, «иншаллах» (если на то будет воля Аллаха — ред.). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит, — добавил глава МИД.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что коронавирус может стать причиной развала Шенгенской зоны.

Отметим, в Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Княжество Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Шенгенские правила подразумевают устранение пограничного контроля на внутренних границах между государствами, вошедшими в зону.