Рада поддержала законопроект о бесперебойном питании в армии. Фото: 24 канал

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Ракурс

Верховная Рада Украины собралась на второе внеочередное заседание, которое открыли сразу после завершения первого. На нем был рассмотрен только один законопроект — о внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих № 3254.

Народные депутаты поддержали этот законопроект, за его принятие проголосовали 302 народных избранника. Стоит отметить, что этот законопроект является первым зарегистрированным проектом Кабмина под председательством Дениса Шмыгаля.

Этот законопроект предусматривает, что воинские части Вооруженных сил Украины будут получать бесперебойное питание. Его внесли на рассмотрение Рады после того, как компании, которые должны были оказывать услуги по обеспечению питания военных частей ВСУ, сообщили Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом они не в состоянии это делать. Так, Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины в 2020 году позволили продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию, которые действовали в 2019 году. Сразу после принятия законопроекта второе внеочередное заседание Верховной Рады было закрыто.

Напомним, также Рада приняла три законопроекта для борьбы с COVID-19. Речь идет о нормативных актах № 3268, 3275 и 3276 по обеспечению лечения коронавирусной болезни COVID-19, введения дополнительных социальных и экономических гарантий из-за распространение коронавируса и соблюдения разумных сроков уголовного производства во время карантина.