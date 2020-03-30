Коронавирус в Украине: Рада приняла пакет законопроектов по борьбе с COVID-19

https://racurs.ua/n135973-rada-prinyala-paket-zakonoproektov-o-borbe-s-covid-19.html

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Коронавирус в Украине будут преодолевать с помощью новых законопроектов, которые в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады приняли народные избранники. Речь идет о нормативных актах № 3268, 3275 и 3276 по обеспечению лечения коронавирусной болезни COVID-19, введению дополнительных социальных и экономических гарантий из-за распространения коронавируса и соблюдению разумных сроков уголовного производства на период карантина.

Законопроект № 3268 за основу поддержали 307 нардепов, а в целом — 312.

Законопроект № 3275 во время голосования за основу набрал 314 голосов, а в целом — 312.

Проект закона № 3276 за основу собрал 274 голоса народных избранников. Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки ко второму чтению этого документа.

В частности, как указано в пояснительной записке к законопроекту № 3275, речь идет о:

- внедрении поддержки для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса COVID-19;

- расширении оснований для продолжения процессуальных сроков установленных судом или законом;

- обеспечении выполнения судебных решений;

- введении ответственности за совершение общественно опасных деяний в условиях распространения коронавируса COVID-19;

- временном упрощении производства продукции необходимой для противодействия распространению коронавируса COVID-19 и упрощении процедуры их закупки;

- обеспечении осуществления выплаты социальной помощи, продлении срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;

- отсрочке представления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

В то же время законопроект № 3268 регулирует вопрос утверждения протоколов клинических исследований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19, а также оперативного проведения экспертизы регистрационных материалов для лечения COVID-19, принятия решений о госрегистрации таких лекарственных средств в двухдневный срок.

В пояснительной записке к законопроекту № 3276 указано, что на период действия карантинных мероприятий по предупреждению коронавирусной болезни (COVID-19) должны придерживаться разумные сроки уголовного производства, обеспечиваться право человека на участие в судебном заседании, а также своевременно продлеваться сроки содержания подозреваемых (обвиняемых) под стражей и, в целом, соблюдаться задачи и принципы уголовного производства.