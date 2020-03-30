Коронавірус в Україні: Рада ухвалила пакет законопроектів щодо боротьби з COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135973-rada-uhvalyla-paket-zakonoproektiv-dlya-borotby-z-covid-19.html

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Коронавірус в Україні долатимуть, дотримуючись нових законопроектів, які під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради ухвалили народні обранці. Йдеться про нормативні акти № 3268, 3275 та 3276 щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19, запровадження додаткових соціальних та економічних гарантій через поширення коронавірусу та дотримання розумних строків кримінального провадження під час карантину.

Законопроект № 3268 за основу підтримали 307 нардепів, а в цілому — 312.

Законопроект № 3275 під час голосування за основу набрав 314 голосів, а в цілому — 312.

Проект закону № 3276 за основу зібрав 274 голоси народних обранців. Також нардепи скоротили наполовину терміни підготовки до другого читання цього документу.

Законопроект № 3268 регулює питання затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19, а також оперативного проведення експертизи реєстраційних матеріалів для лікування COVID-19 та ухвалення рішень про держреєстрацію таких лікарських засобів у дводенний термін.

У пояснювальній записці до законопроекту № 3275 вказано, що йдеться про:

запровадження підтримки для працівників та роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19;

розширення підстав для продовження процесуальних строків встановлених судом або законом;

забезпечення виконання судових рішень;

запровадження відповідальності за вчинення суспільно-небезпечних діянь в умовах поширення коронавірусу COVID-19;

тимчасового спрощення виробництва продукції необхідної для протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та спрощення процедури їх закупівлі;

забезпечення здійснення виплати соціальної допомоги, продовження строку звернення за соціальною допомогою та строків виплат соціальної допомоги;

відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Законопроект № 3276 має на меті, щоб на період дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) дотримувалися розумні строки кримінального провадження, забезпечувалося право особи на участь у судовому засідання, своєчасне продовження строків тримання підозрюваних (обвинувачених) під вартою та, у цілому, дотримання завдань та принципів кримінального провадження.