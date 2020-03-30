Рада ввела штрафи до 425 тис. грн за екпорт масок і респіраторів під час епідемії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135976-rada-kryminalizuvala-kontrabandu-masok-i-respiratoriv-ta-vvela-shtrafy-do-425-tys-grn.html

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Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект № 3271 та запровадила кримінальну відповідальність за експорт товарів протиепідемічного призначення у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні. Проект закону підтримали за основу 274 депутатів під час позачергового засідання парламенту.

Проектом закону № 3271 пропонується доповнити Кримінальний кодекс України ст. 2012 та передбачити кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення… Здійснення досудового розслідування злочину пропонується віднести до компетенції слідчих органів безпеки, — йдеться у пояснювальній записці.

Вивезення (пересилання) у значному розмірі за кордон карається штрафом від восьми до 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів. Також, повторне вивезення товарів або змова з групою осіб (або службовою особою з використанням службового становища) тягне за собою штраф від 12 до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих товарів.