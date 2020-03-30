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Рада ввела штрафы до 425 тыс. грн за экпорт масок и респираторов на фоне эпидемии коронавируса

Рада криминализировала контрабанду масок и респираторов и ввела штрафы до 425 тыс. грн

30 мар 2020, 14:17
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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 3271 и ввела уголовную ответственность за экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с эпидемией коронавируса в Украине. Проект закона поддержали за основу 274 депутатов в ходе внеочередного заседания парламента.

Проектом закона № 3271 предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 2012 и предусмотреть уголовную ответственность за вывоз (пересылка) в значительном размере через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения… Осуществление досудебного расследования преступления предлагается отнести к компетенции следственных органов безопасности, — говорится в пояснительной записке.

Рада ввела штрафи від 425 тис. грн за екпорт масок і респіраторів під час епідемії коронавірусу

Вывоз (пересылка) значительного количества товаров противоэпидемического назначения наказывается штрафом от восьми до 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров. Также, повторный вывоз товаров или заговор с группой лиц (или должностным лицом с использованием служебного положения) влечет за собой штраф от 12 до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

Рада ввела штрафи від 425 тис. грн за екпорт масок і респіраторів під час епідемії коронавірусу

Источник: Ракурс


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