Рада ввела штрафы до 425 тыс. грн за экпорт масок и респираторов на фоне эпидемии коронавируса

https://racurs.ua/n135976-rada-kriminalizirovala-kontrabandu-masok-i-respiratorov-i-vvela-shtrafy-do-425-tys-grn.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 3271 и ввела уголовную ответственность за экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с эпидемией коронавируса в Украине. Проект закона поддержали за основу 274 депутатов в ходе внеочередного заседания парламента.

Проектом закона № 3271 предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 2012 и предусмотреть уголовную ответственность за вывоз (пересылка) в значительном размере через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения… Осуществление досудебного расследования преступления предлагается отнести к компетенции следственных органов безопасности, — говорится в пояснительной записке.

Вывоз (пересылка) значительного количества товаров противоэпидемического назначения наказывается штрафом от восьми до 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров. Также, повторный вывоз товаров или заговор с группой лиц (или должностным лицом с использованием служебного положения) влечет за собой штраф от 12 до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.