Рада підтримала законопроект про безперервне харчування в армії. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135980-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-bezperervne-harchuvannya-v-armiyi.html

Ракурс

Верховна Рада України зібралася на друге позачергове засідання, яке відкрили одразу після завершення першого. На ньому був розглянутий лише один законопроект — про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців № 3254.

Народні депутати підтримали цей законопроект, за його прийняття проголосували 302 народні обранці. Варто зазначити, що цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Цей законопроект передбачає, що військові частини Збройних сил України отримуватимуть безперебійне харчування. Його внесли на розгляд Ради після того, як компанії, які повинні були надавати послуги з харчування військових частин ЗСУ, поінформували Міноборони України, що у зв’язку з коронавірусом вони не в змозі цього забезпечити. Так, Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році дозволили продовжити термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році. Одразу після прийняття законопроекту друге позачергове засідання Верховної Ради було закрито.

Нагадаємо, також Рада ухвалила три законопроекти для боротьби з COVID-19. Йдеться про нормативні акти № 3268, 3275 та 3276 щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19, запровадження додаткових соціальних та економічних гарантій через поширення коронавірусу та дотримання розумних строків кримінального провадження під час карантину.