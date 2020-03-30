Коронавирус в Украине: из Южной Кореи прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов

Самолетом из Южной Кореи прибыли тесты на коронавирус, фото: Офис президента

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Тесты на коронавирус производства компании SolGent прибыли в Украину самолетом из Южной Кореи. Поставка этого груза осуществлялась под координацией посольства Украины в этом государстве.

Всего прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов (тестов методом полимеразной цепной реакции), способных обнаруживать коронавирусную болезнь COVID-19. Тестирование с использованием этих тестов длится от 105 до 120 минут. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что эти тесты после прохождения таможенных процедур доставят в инфекционные лаборатории всех областей Украины, где есть соответствующие условия для хранения.

Эти тесты имеют все необходимые компоненты и не требуют дополнительных реагентов, отмечают в Офисе президента.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заверил, что «безвиз» между Украиной и Евросоюзом не будет отменен в связи с пандемией коронавируса.