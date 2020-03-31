Народний депутат Олександр Корнієнко. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n136023-referendum-schodo-prodaju-zemli-inozemcyam-moje-vidbutysya-do-kincya-roku-korniienko.html

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Референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям планують провести до кінця року.

Закон про референдум вже був на реєстрації в парламенті, але надзвичайна ситуація з коронавірусом «внесла свої корективи». На референдумі українці скажуть своє слово щодо ринку землі: чи допускати іноземців до цього ринку. Про це народний депутат й голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми «Свобода слова», передає «Главком».

Коли ми повернемось до нормальної роботи, спочатку зареєструємо закон «Про референдум», а потім я сподіваюсь, що до наступного року ми зможемо мати предметні відповіді і від народу", — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 2178−10, який із липня 2021 року скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава. Іноземці будуть допущені до ринку землі тільки після проведення референдуму.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко пообіцяла звернутися до Конституційного суду через відкриття ринку землі.