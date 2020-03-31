Шмигаль пояснив провал змін до бюджету і анонсував нове голосування, фото — "РБК-Україна"

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Скорочення держбюджету на 2020 рік керівник уряду Денис Шмигаль пояснив тим, що в нардепів не було часу ретельно вивчити узгоджені з фракціями правки. Прем'єр анонсував нове голосування щодо секвестру, воно може відбутися вже через 7−8 днів.

Шмигаль в ефірі ICTV повідомив, що учора на позачерговому засіданні нардепи не підтримали зміни до бюджету, оскільки не всі прийшли на засідання профільного комітету і не мали можливості ознайомитися із ними.

Прем'єрпояснив, що над правками уряд працював у цілодобовому режимі з парламентським комітетом і назвав новий бюджет-2020 «бюджетом надзвичайної ситуації».

Кабмін створив у ньому окремий фонд для боротьби з COVID-19, спрямувавши в нього 97 млрд грн, і зберіг основні видатки. З коронавірусного фонду фінансуватимуться медики, закупівля ліків і заходи, пов’язані з протидією коронавірусній інфекції.

Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, він буде проголосований через 7−8 днів. Це не лише МВФ. Ми також працюємо зі Світовим банком, ЄС, ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими установами, які можуть підтримати Україну фінансово, — переконує Шмигаль, наголошуючи на важливості отримання коштів фінансових установ.

Нагадаємо, що вчора для внесення змін до бюджету депутатам не вистачило три голоси. Проект закону 273 голосами відправили на доопрацювання. Ще 240 голосами нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки документу до першого читання.