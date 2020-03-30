Засіадння ВРУ. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n135978-rada-ne-pidtrymala-zminy-do-derjbudjetu-na-2020-rik-zakon-vidpravyly-na-doopracuvannya.html

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Верховна Рада України 30 березня провалила голосування за законопроект № 3279 «Про внесення змін до закону України „Про державний бюджет України на 2020 рік“».

Для внесення змін до бюджету депутатам не вистачило три голоси. Проект закону 273 голосами відправили на доопрацювання. Ще 240 голосами нардепи проголосували за скорочення термінів підготовки документу до першого читання.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу — доходи мали знизити на 123 млрд грн, дефіцит збільшити на 200 млрд грн. Також передбачалося створення Фонду протидії коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні парламент підтримав законопроект № 3271 та запровадив кримінальну відповідальність за експорт товарів протиепідемічного призначення у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні.