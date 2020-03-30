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Ракурс
Заседание ВРУ. Скриншот из трансляции

Рада не поддержала изменения в госбюджет на 2020 год: закон отправили на доработку

30 мар 2020, 14:44
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Верховная Рада Украины 30 марта провалила голосование за законопроект № 3279 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

Для внесения изменений в бюджет депутатам не хватило три голоса. Проект 273 голосами отправили на доработку. Еще 240 голосами нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко первому чтению. Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

В пояснительной записке к закону отмечается, что изменения были связаны с пандемией коронавируса — доходы должны снизить на 123 млрд грн, дефицит увеличить на 200 млрд грн. Кроме того, предусматривалось создание Фонда противодействия коронавируса.

Напомним, сегодня парламент поддержал законопроект № 3271 и ввел уголовную ответственность за экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с эпидемией коронавируса в Украине.

Источник: Ракурс


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