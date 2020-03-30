Рада провалила назначение Марченко новым главой Минфина

Сергей Марченко не возглавил Минфин

https://racurs.ua/n135965-rada-naznachila-marchenko-novym-glavoy-minfina.html

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Сергей Марченко, который в 2018—2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко, а также ранее работал заместителем министра финансов, сегодня должен был возглавить Минфин. Но такое решение 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады не поддержали народные депутаты. Кандидатура Марченко нашла поддержку 223 парламентариев из 227 необходимых.

Напомним, Марченко — кадровый госслужащий, входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, соучредителем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк. С 2002 года чиновник работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета Министров. Известно также, что четыре года назад студенты бросили торт в Марченко, таким образом пытаясь привлечь внимание к проблеме урезания стипендий на фоне роскошной жизни олигархов.

Марченко на посту главы Минфина должен был сменить Игоря Уманского, которого сегодня Рада отправила в отставку.