Рада провалила призначення Марченка новим главою Мінфіну

Сергій Марченко не очолив Мінфін

https://racurs.ua/ua/n135965-rada-pryznachyla-marchenka-novym-glavou-minfinu.html

Ракурс

Сергій Марченко, який у 2018−2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента Петра Порошенка, а також раніше працював заступником міністра фінансів, не зміг очолити Мінфін. Таке рішення 30 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради не підтримали народні депутати. За кандидатуру Марченка проголосували 223 парламентарів (для ухвалення рішення необхідно 227).

Нагадаємо, що Марченко — кадровий держслужбовець, який входив до команди експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. З 2002 року чиновник працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, секретаріаті Кабінету Міністрів. Відомо також, що чотири роки тому у Марченка студенти кинули торт, таким чином намагаючись привернути увагу до проблеми урізання стипендій на тлі розкішного життя олігархів.

Марченко мав змінити на посаді глави Мінфіна Ігоря Уманського, якого сьогодні звільнила Верховна Рада.