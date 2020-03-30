Рада не підтримала призначення Степанова міністром охорони здоров’я замість Ємця

https://racurs.ua/ua/n135966-stepanov-ocholyv-ministerstvo-ohorony-zdorov-ya-zamist-iemcya.html

Ракурс

Верховна Рада України провалила голосування за призначення Максима Степанова, колишнього глави Одеської ОДА, міністром охорони здоров’я України замість звільненого сьогодні Іллі Ємця, який протримався на цій посаді лише 27 днів. Кандидатуру Степанова під час позачергового засідання Верховної Ради 30 березня підтримали 217 нардепів, рішення не прийнято.

Степанов народився в сім’ї медиків. Сам — хірург за першою освітою. У 2011−2016 роках керував поліграфкомбінатом «Україна». За президентства Петра Порошенка у 2017−2019 роках Степанов був главою Одеської ОДА.

За повідомленнями ЗМІ, Степанова готували в міністри охорони здоров’я ще в уряді Олексія Гончарука, однак в останній момент призначили протеже нардепа від «Слуги народу» Радуцького — Зоряну Скалецьку. Також ЗМІ писали, що кандидатуру Степанова запропонував глава ОП Андрій Єрмак.

Як писав «Ракурс», Рада відправила у відставку Іллю Ємця з посади глави МОЗ. За його відставку проголосував 271 нардеп.