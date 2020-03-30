Ємець більше не глава МОЗ: Рада звільнила міністра

https://racurs.ua/ua/n135963-rada-vidpravyla-iemcya-u-vidstavku-z-posady-glavy-moz.html

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Ілля Ємець покинув пост глави Міністерства охорони здоров’я України. За відповідне рішення під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради проголосував 271 нардеп. На посаду очільника МОЗ Ємця призначили 4 березня — в розпал пандемії коронавірусу — й звільнили через 27 днів, 30 березня.

Напередодні звільнення Ємець зазнав нищівної критики з боку громадян України після своєї скандальної заяви про те, що в умовах епідемії коронавірусу на українців у віці 65+ не варто витрачати час і кошти, а потрібно зосередитися на порятунку молоді.

Також на минулому тижні стало відомо, що очільник МОЗ хотів піти з посади, «прикрившись» зіпсованим тестом на коронавірус. За словами нардепа з президентської фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, міністр злякався труднощів, з якими йому доведеться зіткнутися у зв’язку з ймовірною епідемією коронавірусу. Ємець нібито хильнув зайвого та повідомив керівництво держави про те, що заразився коронавірусом. Після чого тести на коронавірус проходили всі чиновники з Кабміну, Офісу президента, РНБО.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада оновила склад Кабміну міністрів України пакетним голосуванням після відставки прем'єра Олексія Гончарука.