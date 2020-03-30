Емец больше не глава Минздрава: Рада уволила министра

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Ракурс

Илья Емец покинул пост главы Министерства здравоохранения Украины. За соответствующее решение во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады проголосовал 271 нардеп. На должность главы Минздрава Емца назначили 4 марта — в разгар пандемии коронавируса — и уволили спустя 27 дней, 30 марта.

Накануне увольнения Емец подвергся жесткой критике со стороны граждан Украины после своего скандального заявления о том, что в условиях эпидемии коронавируса на украинцев в возрасте 65+ не стоит тратить время и средства, а нужно сосредоточиться на спасении молодежи.

Также на прошлой неделе стало известно, что глава Минздрава хотел покинуть свое кресло, «прикрывшись» испорченным тестом на коронавирус. По словам нардепа из президентской фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, министр испугался трудностей, с которыми ему придется столкнуться в связи с вероятной эпидемией коронавируса. Емец якобы выпил лишнего и сообщил руководству государства о том, что заразился COVID-19. После чего тесты на коронавирус проходили все чиновники из Кабмина, Офиса президента, СНБО.

Напомним, 4 марта Верховная Рада обновила состав Кабминета министров Украины пакетным голосованием после отставки премьера Алексея Гончарука.