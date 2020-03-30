Игорь Уманский / Фото: Facebook Typewriter

https://racurs.ua/n135956-umanskiy-pokinul-minfin-rada-progolosovala-otstavku.html

Ракурс

Игорь Уманский больше не возглавляет Министерство финансов Украины. Такое решение приняли народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта. Отставку Уманского поддержали 249 нардепов. На своей должности он продержался рекордно мало времени — всего 27 дней.

Накануне внеочередного заседания ВР на сайте украинского парламента появился перечень вопросов, которые должны рассмотреть депутаты. Помимо увольнения Уманского, Рада намерена проголосовать и за увольнение его коллеги по Кабмину — Игоря Емца с должности главы Минздрава. В то же время преемником Уманского должен стать Сергей Марченко.

До назначения на должность главы Минфина Уманский в одном из интервью критиковал деятельность работы Национального банка Украины, а также выступал против сотрудничества с Международным валютным фондом. По его мнению, МВФ требует «а-ля реформ», которые заключаются в максимальной либерализации экономики. Среди прочего, он прямо называл монетарную и валютную политику НБУ «разрушительной для экономики», обвинял его в создании условий для развития «пирамиды ОВГЗ».

С 9 января 2008 года по 11 марта 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов, а также почти в течение года исполнял обязанности главы Минфина.

В то же время Марченко ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, соучредителем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк. Марченко также в течение многих лет работал на различных госдолжностях в Минфине, Государственной фискальной службе, секретариате правительства.