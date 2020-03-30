Ігор Уманський / Фото: Facebook Typewriter

https://racurs.ua/ua/n135956-umanskyy-pokynuv-minfin-rada-pogodyla-vidstavku.html

Ракурс

Ігор Уманський більше не очолює Міністерство фінансів України. Таке рішення ухвалили народні депутати під час позачергового засідання Верховної Ради 30 березня. Відставку Уманського підтримали 249 нардепів. На своїй посаді він протримався рекордно мало часу — лише 27 днів.

Напередодні позачергового засідання ВР на сайті українського парламенту з’явився перелік питань, які мають розглянути депутати. Окрім звільнення Уманського, Рада голосуватиме й за усунення його колеги по Кабміну — Ігоря Ємця з посади глави Міністерства охорони здоров’я. Водночас наступником Уманського має стати Сергій Марченко.

До призначення на посаду Уманський в одному з інтерв’ю критикував діяльність роботи Національного банку України, а також виступав проти співпраці з Міжнародним валютним фондом. На його думку, МВФ вимагає «а-ля реформ», які полягають в максимальній лібералізації економіки. Серед іншого, він прямо називав монетарну та валютну політику НБУ «руйнівною для економіки», звинувачував його в створенні умов для розвитку «піраміди ОВДП».

З 9 січня 2008 року по 11 березня 2010 року Уманський обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, а також майже впродовж року вже виконував обов’язки глави Мінфіну.

Водночас Марченко раніше входив в команду експертів аналітичного центру Bendukidze Free Market Center, співзасновником якого є екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Марченко також впродовж багатьох років працював на різних держпосадах у Мінфіні, Державній фіскальній службі, секретаріаті уряду.