Сивохо повернувся з РНБО у шоу-бізнес, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135977-syvoho-povernuvsya-z-rnbo-u-shou-biznes.html

Ракурс

Сергія Сивохо звільнили з посади позаштатного радника секретаря Ради національної безпеки і оборони на громадських засадах.

З РНБО також звільнили Максима Ткаченка, ще одного радника секретаря РНБО на громадських засадах.

Таку інформацію оприлюднив «Детектор медіа», отримавши відповідь на запит до РНБО. Журналісти 24 березня надіслали запит до Ради нацбезпеки і в секретаріаті відомства відповіли, що Сивохо вже не є радником секретаря РНБО. Чому Сивохо звільнили з Радбезу, в апараті РНБО не зазначили.

Нагадаємо, що телеведучого і коміка восени минулого року призначили позаштатним радником секретаря РНБО Олексія Данілова. Влітку він програв вибори в окрузі № 49 на Донеччині. В РНБО Сивохо опікувався так званою національною платформою примирення, невдала презентація якої відбулася у березні. Активісти, частину з яких згодом затримала поліція, звинуватили Сивохо у зраді національних інтересів.

Звільнений з РНБО Ткаченко був директором і співвласником ТОВ «Квартал-концерт», до 2014 року керував компанією «Мастер-шоу» в Луганську, яка займалась організацією концертів. До Ради Ткаченко потрапив за списками «Слуги народу».