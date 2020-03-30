Сивохо вернулся из СНБО в шоу-бизнес, скриншот видео

https://racurs.ua/n135977-sivoho-vernulsya-iz-snbo-v-shou-biznes.html

Ракурс

Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны на общественных началах.

Из СНБО также уволили Максима Ткаченко, еще одного советника секретаря СНБО на общественных началах.

Такую информацию обнародовал «Детектор медиа», получив ответ на запрос в СНБО. Журналисты 24 марта прислали запрос в Совет нацбезопасности и в секретариате ведомства ответили, что Сивохо уже не является советником секретаря СНБО. Почему Сивохо уволили из Совбеза, в аппарате СНБО не отметили.

Напомним, что телеведущего и комика осенью прошлого года назначили внештатным советником секретаря СНБО Алексея Данилова. Летом он проиграл выборы в округе № 49 в Донецкой области. В СНБО Сивохо занимался так называемой национальной платформой примирения, неудачная презентация которой состоялась в марте. Активисты, часть которых впоследствии задержала полиция, обвинили Сивохо в предательстве национальных интересов.

Уволенный из СНБО Ткаченко раньше был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт», до 2014 года руководил компанией «Мастер-шоу» в Луганске, которая занималась организацией концертов. В Раду Ткаченко попал по спискам «Слуги народа».