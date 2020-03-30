Рада не поддержала назначение Степанова министром здравоохранения Украины

https://racurs.ua/n135966-stepanov-smenil-emca-na-postu-glavy-ministerstva-zdravoohraneniya-ukrainy.html

Ракурс

Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение Максима Степанова, бывшего главы Одесской ОГА, министром здравоохранения Украины вместо уволенного сегодня Ильи Емца, который продержался на этом посту лишь 27 дней. Кандидатуру Степанова во время внеочередного заседания Верховной Рады 30 марта поддержали 217 нардепов, решение не принято.

Степанов родился в семье медиков. Сам — хирург по первому образованию. В 2011—2016 годах руководил Полиграфкомбинатом «Украина». При президентстве Петра Порошенко в 2017—2019 годах Степанов был главой Одесской ОГА.

По сообщениям СМИ, Степанова готовили в министры здравоохранения еще в правительстве Алексея Гончарука, однако в последний момент назначили протеже нардепа от «Слуги народа» Радуцкого — Зоряну Скалецкий. Также СМИ писали, что кандидатуру Степанова предложил глава ОП Андрей Ермак.

Как писал «Ракурс», Рада отправила в отставку Илью Емца с должности главы Минздрава. За его отставку проголосовал 271 депутат.