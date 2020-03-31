Шмыгаль объяснил провал изменений в бюджет и анонсировал новое голосование, фото - "РБК-Украина"

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Сокращения госбюджета на 2020 год не произошло. Руководитель правительства Денис Шмыгаль объяснил это тем, что у нардепов не было времени тщательно изучить согласованные с фракциями правки. Премьер анонсировал новое голосование по секвестру, оно может произойти уже через 7−8 дней.

Шмыгаль в эфире ICTV сообщил, что вчера на внеочередном заседании нардепы не поддержали изменения в бюджет, поскольку не все пришли на заседание профильного комитета и не имели возможности ознакомиться с ними.

Премьер объяснил, что над поправками правительство работало в круглосуточном режиме с парламентским комитетом и назвал новый бюджет-2020 «бюджетом чрезвычайной ситуации».

Кабмин создал в нем отдельный фонд для борьбы с COVID-19, направив в него 97 млрд грн, и сохранил основные расходы. Из коронавирусного фонда будут финансироваться медики, закупка лекарств и мероприятия, связанные с противодействием инфекции.

Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7−8 дней. Мы работаем не только с МВФ, но и со Всемирным банком, ЕС, ЕБРР и другими международными финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово, — убеждает Шмыгаль, подчеркивая важность получения средств финансовых учреждений.

Напомним, что вчера для внесения изменений в бюджет депутатам не хватило три голоса. Проект закона 273 голосами отправили на доработку. Еще 240 голосами нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки документа к первому чтению.