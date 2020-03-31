Земельная реформа: Рада проголосовала за закон об отмене моратория, фото — Лига

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Земельная реформа проголосована. Верховная Рада 31 марта в целом приняла законопроект № 2178−10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Этот запрет отменяется с июля 2021 года.

Голоса на третьем за день внеочередном заседании парламента за закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» отдали 259 нардепов.

До принятия этого нормативного акта единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение была ее сдача в аренду. Это происходило из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (мораторий на продажу). Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8−10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев была заниженной, а рынок — неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.

Что меняет закон

Накануне сегодняшнего голосования депутаты решили изменить основные положения в законопроекте об открытии рынка земли.

Например, разрешить ее продажу планируется не с октября этого года, а с июля 2021 года. Юридические лица еще два года не смогут участвовать в торгах — заключать сделки на покупку участков смогут только физические лица, да и то не более 100 га в одни руки.

Иностранцы, как и раньше, будут допущены к рынку земли только после проведения референдума.

Покупать землю смогут украинские физлица, компании, территориальные общины и государство. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТО, 8% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовой ценой продажи станет нормативная денежная оценка.

История вопроса

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178−10, который отменял запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Перед этим, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после того, как парламент проголосует земельную реформу в первом чтении.

Зимой 2020 года Рада вошла в рассмотрение земельного вопроса, принимая решения по нескольким тысячам правок. Процесс ускорился в конце марта, когда правительству срочно пришлось договариваться с МВФ о получении новых кредитов.

В закон о рынке земли депутаты внесли более 4 тыс. поправок. 28 декабря профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.