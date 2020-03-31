Земельна реформа: Рада проголосувала за закон про скасування мораторію, фото — Ліга

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Ракурс

Земельна реформа проголосована. Верховна Рада 31 березня в цілому ухвалила законопроект № 2178−10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ця заборона скасовується із липня 2021 року.

Голоси на третьому впродовж дня позачерговому засіданні за закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» віддали 259 нардепів.

До ухвалення цього нормативного акту єдиним способом передати землю іншій зацікавленій особі за винагороду була її здача в оренду. Це відбувалося через заборону на продаж сільськогосподарської землі в Україні (мораторій на продаж). Договори на оренду землі зазвичай є довгостроковими та укладаються в середньому на 8−10 років. При цьому вартість оренди земельних паїв є заниженою, а ринок — неконкурентним, адже, як правило, на оренду паїв претендує лише один орендар, який і диктує ціну.

Що змінює закон

Напередодні сьогоднішнього голосування депутати вирішили змінити головні положення в законопроекті про відкриття ринку землі.

Наприклад, дозволити її продаж планується не з жовтня цього року, а з липня 2021 року. Юридичні особи ще два роки не зможуть брати участь у торгах — укладати угоди на купівлю ділянок зможуть тільки фізичні особи, та й то не більше 100 га в одні руки.

Іноземці, як і раніше, будуть допущені до ринку землі тільки після проведення референдуму.

Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава. Передбачене переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. Концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартовою ціною продажу стане нормативна грошова оцінка.

Історія питання

13 листопада Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178−10, який скасовував заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Перед цим, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що винесе питання про продаж сільськогосподарської землі іноземцям на всеукраїнський референдум після того, як парламент проголосує земельну реформу у першому читанні.

Взимку 2020 року Рада увійшла в розгляд земельного питання, ухвалюючи рішення щодо кількох тисяч правок. Процес прискорився наприкінці березня, коли уряду терміново довелося домовлятися із МВФ щодо отримання нових кредитів.

До закону про ринок землі депутати внесли понад 4 тис. правок. 28 грудня минулого року профільний комітет Ради рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні.