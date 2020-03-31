Картина «Весенний сад, пасторский сад в Нюенене весной», фото: Museum Tijdschrift

https://racurs.ua/n136006-kartinu-van-goga-pohitili-iz-zakrytogo-na-karantin-muzeya-v-niderlandah.html

Ракурс

В Нидерландах из музея «Сингер Ларен», закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, похитили картину известного нидерландского художника Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюенене весной».

Эту картину Ван Гог создал в 1884 году, сообщает издание Museum Tijdschrift.

Воры проникли в здание вчера в 3.15 по местному времени, разбив стеклянные двери музея.

После получения сигнала тревоги полиция прибыла на место преступления, однако преступников там уже не было. Теперь воров разыскивают.

Музей будет закрыт для посетителей до 1 июня.

Отмечается, что эту картину музей «Сингер Ларен» арендовал у Музея Гронингена. На похищенной картине изображен сад голландской церкви в Нюенене, где отец Ван Гога был викарием.

Напомним, в середине февраля в Японии из госпиталя в городе Кобе похитили 6 тыс. хирургических масок, которые находились в 120 упаковках.