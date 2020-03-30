Экстремальные температуры приводят к стрессу сердечно-сосудистой системы

https://racurs.ua/n136005-globalnoe-poteplenie-mojet-utroit-kolichestvo-smertey-svyazannyh-s-serdcem-uchenye.html

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Высокие температуры могут удвоить или утроить смертность, связанную с проблемами с сердцем.

Это может произойти в регионах, где в результате глобального потепления среднесуточная температура достигнет показателей 43°. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Circulation, который выдает Американская ассоциация сердца.

В своем исследовании ученые основывались на данных из Кувейта, где недавно была зафиксирована самая высокая температура за последние 76 лет — экстремальные 54°.

Учитывая стабильно высокую температуру в Кувейте, где средняя температура окружающей среды составляет 28°, ученые исследовали взаимосвязь между ней и более чем 15 тыс. смертей в этой стране среди лиц в возрасте от 15 лет, связанных с сердечно-сосудистой системой, за период с 2010 по 2016 годы.

Ученые, сравнив количество смертей в дни с разной температурой воздуха — от 35° до 43°, пришли к таким выводам:

в дни с экстремальной температурой риск смерти от любой сердечно-сосудистой причины в целом в три раза выше;

мужчины сильнее пострадали от экстремальных температур, столкнувшись с 3,5 раза более высоким уровнем смертности;

смертность среди женщин была выше почти в 2,5 раза;

у людей трудоспособного возраста (15−64 лет) уровень смертности был выше в 3,8 раза;

коэффициент смертности был в два раза выше для людей в возрасте от 65 лет.

Хотя кардиологи и другие врачи правильно сосредоточились на традиционных факторах риска, таких как диета, артериальное давление и употребление табака, изменение климата может усилить бремя сердечно-сосудистой смертности, особенно в очень жарких регионах мира, — отмечают ученые.

Дело в том, что когда температура воздуха растет, организм человека пытается остыть, перемещая кровь из органов под кожу. Этот сдвиг заставляет сердце перекачивать больше крови, причиняя ему значительно больший стресс, отмечают исследователи.

Напомним, американские ученые установили, что периодическое голодание продлевает жизнь у людей с проблемами сердца.