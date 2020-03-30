«Пленки Ермака»: у Зеленского объяснили, будут ли реагировать

Юлия Мендель, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n136004-plenki-ermaka-u-zelenskogo-obyasnili-budut-li-reagirovat.html

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировала так называемые «пленки Ермака» — скандальное видео с человеком, похожим на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, обнародованный депутатом из фракции «Слуга народа» Гео Леросом.

Глава государства не намерен реагировать на обнародование этих видеозаписей. Об этом Мендель заявила в комментарии изданию «Главком».

Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в Фейсбуке? — заявила Мендель, отвечая на вопрос, появится ли реакция президента на это резонансное видео.

Отмечается, что аналогично пресс-секретарь ответила на несколько уточняющих вопросов по этой теме.

Президент что, должен реагировать на каждый пост в Фейсбуке? — трижды повторила Мендель, отвечая на вопросы.

Напомним, в обнародованных Леросом видеозаписях лицо, похожее на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента, проводит «собеседования» по назначениям неназванных лиц на государственные должности.