«Пленки Ермака»: в сети появилось новое видео с братом главы Офиса президента

«Пленки Ермака»: в сети появилось новое видео с братом главы Офиса президентаhttps://racurs.ua/n135998-plenki-ermaka-v-seti-poyavilos-novoe-video-s-bratom-glavy-ofisa-prezidenta.htmlРакурс
В интернете появилось новое видео, связанное с якобы проводимой Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, «торговлей» госдолжностями.
На видео, опубликованном Telegram-каналом «д'Ермак», человек, похожий на Дениса Ермака, якобы получает очередной «транш» средств за назначение на должность, а также предоставляет «инструкции» собеседникам накануне якобы визита на Банковую.
В частности, во время этой беседы звучит призыв «не вспоминать брата».
Пожалуйста, есть я. Не упоминаем брата, вообще, — подчеркивает человек, похожий на Дениса Ермака. — Даже не говори, к кому мы поедем.
Вчера народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры относительно трудоустройства на должности в органах власти.
Сегодня стало известно, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой по иску Лероса открыто уголовное производство.