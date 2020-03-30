«Пленки Ермака»: в сети появилось новое видео с братом главы Офиса президента

Появилось новое видео с человеком, похожим на Дениса Ермака, фото: iGuides

https://racurs.ua/n135998-plenki-ermaka-v-seti-poyavilos-novoe-video-s-bratom-glavy-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

В интернете появилось новое видео, связанное с якобы проводимой Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, «торговлей» госдолжностями.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «д'Ермак», человек, похожий на Дениса Ермака, якобы получает очередной «транш» средств за назначение на должность, а также предоставляет «инструкции» собеседникам накануне якобы визита на Банковую.

В частности, во время этой беседы звучит призыв «не вспоминать брата».

Пожалуйста, есть я. Не упоминаем брата, вообще, — подчеркивает человек, похожий на Дениса Ермака. — Даже не говори, к кому мы поедем.

Вчера народный депутат из «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры относительно трудоустройства на должности в органах власти.

Сегодня стало известно, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой по иску Лероса открыто уголовное производство.