Карантин в Украине: депутаты разрешили не платить за аренду и запретили повышать ставки по кредиту

Сессионный зал Верховной Рады, фото: Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины

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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 3275, среди норм которого предусмотрено освобождение нанимателей от платы за пользование имуществом на все время действия в Украине карантина, введенного Кабмином в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующие изменения предлагается внести в «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.

С момента установления карантина … и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с ч. 6 ст. 762 этого кодекса, — говорится в тексте законопроекта.

Среди других нововведений — внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины, согласно которым на время действия карантина продляются сроки обращения в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд за разрешением трудовых споров, предусмотренные ст. 233 этого кодекса.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым на период осуществления мер по предотвращению эпидемий, включая эпидемии коронавируса, запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Кроме того, в Кодекс административного судопроизводства Украины предлагается внести изменения, согласно которым ряд процессуальных сроков продляются на срок действия карантина.

Напомним, законопроект № 3275 сегодня во время голосования за основу поддержали 314 депутатов, а в целом — 312 народных избранников.