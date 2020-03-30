Карантин в Україні: депутати дозволили не платити за оренду та заборонили підвищувати ставки за кредитом

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

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Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект № 3275, серед норм якого передбачене звільнення наймачів від плати за користування майном за весь час дії в Україні карантину, запровадженого Кабміном у зв’язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Відповідні зміни пропонується внести до «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу України. Про це йдеться у тексті законопроекту, опублікованому на сайті Ради.

З моменту установлення карантину … і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до ч. 6 ст. 762 цього кодексу, — зазначається в тексті законопроекту.

Серед інших нововведень — внесення змін до Кодексу законів про працю України, згідно з якими на час дії карантину продовжуються строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів, передбачені ст. 233 цього кодексу.

Також законопроект передбачає внесення змін до закону «Про банки та банківську діяльність», згідно з якими на період здійснення заходів щодо запобігання епідеміям, зокрема й епідемії коронавірусу, забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Крім того, до Кодексу адміністративного судочинства України пропонується внести зміни, згідно з якими низка процесуальних строків продовжуються на строк дії карантину.

Нагадаємо, законопроект № 3275 сьогодні під час голосування за основу підтримали 314 депутатів, а в цілому — 312 народних обранців.