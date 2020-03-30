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Ракурс
Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Маски-шоу в Раді: нардепи прийшли на засідання у респіраторах і рукавичках (ФОТО)

30 бер 2020, 18:39
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Карантин в Україні змусив народних обранців користуватися індивідуальними засобами захисту від поширення коронавірусу (масками, окулярами та рукавичками) під час сьогоднішніх позачергових засідань Верховної Ради. Водночас, деякі нардепи, щоб уберегтися від SARS-CoV-2, вбралися ще й в ізоляційні медичні халати.

Зауважимо, що перед початком першого позачергового засідання парламенту депутатам роздавали маски, окуляри і рукавички. Окремі нардепи вже прийшли у власних масках та інших засобах захисту. Також у респіраторі завітав у понеділок до сесійної зали й президент Володимир Зеленський. Окрім цього, політики Петро Порошенко й Юлія Тимошенко також були помічені у масках, однак скидали їх під час виступу за парламентською трибуною.

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Нагадаємо, 17 березня нардепи вперше з’явилися у масках на позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Тоді вберегтися від зараження коронавірусом вирішили нардепи Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, віце-спікер Ради Олена Кондратюк, а також Олександр Ткаченко, Ірина Геращенко та низка інших. Водночас багато депутатів, а з ними й президент Зеленський, тоді були без масок.

Джерело: Ракурс


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