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Карантин в Раде: нардепы пришли на заседание в масках и перчатках, а некоторые - в медхалатах

Маски-шоу в Раде: нардепы пришли на заседание в респираторах и перчатках (ФОТО)

30 мар 2020, 18:39
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Карантин в Украине заставил народных избранников пользоваться индивидуальными средствами защиты от распространения коронавируса (масками, очками и перчатками) во время сегодняшних внеочередных заседаний Верховной Рады. В то же время, некоторые нардепы, дабы уберечься от SARS-CoV-2, надели еще и изоляционные медицинские халаты.

Отметим, что перед началом первого внеочередного заседания парламента депутатам раздавали маски, очки и перчатки. Часть нардепов уже пришли в собственных масках и других средствах защиты. Также в респираторе посетил в понедельник сессионный зал и президент Владимир Зеленский. Кроме этого, политики Петр Порошенко и Юлия Тимошенко также были замечены в масках, однако сняли их во время выступления за парламентской трибуной.

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Карантин у Раді: нардепи прийшли на засідання у масках і рукавичках, деякі - у медичних халатах

Напомним, 17 марта нардепы впервые появились в масках на внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. Тогда уберечься от заражения коронавирусом решили нардепы Юлия Тимошенко, Наталья Королевская, вице-спикер Рады Елена Кондратюк, а также Александр Ткаченко, Ирина Геращенко и ряд других. В то же время многие депутаты, а с ними и президент Зеленский, тогда были без масок.

Источник: Ракурс


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