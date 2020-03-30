«Плівки Єрмака»: у мережі з’явилося нове відео з братом очільника Офісу президента

З’явилося нове відео з особою, схожою на Дениса Єрмака, фото: iGuides

https://racurs.ua/ua/n135998-plivky-iermaka-u-mereji-z-yavylosya-nove-video-z-bratom-ochilnyka-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

В інтернеті з’явилося нове відео, пов’язане з нібито здійснюваною Денисом Єрмаком — братом очільника Офісу президента України Андрія Єрмака «торгівлею» держпосадами.

На відео, оприлюдненому Telegram-каналом «д'Ермак», людина, схожа на Дениса Єрмака, нібито отримує черговий «транш» коштів за призначення на посаду, а також надає «інструкції» співрозмовникам напередодні нібито візиту на Банкову.

Зокрема, під час цією розмови лунає заклик «не згадувати брата».

Будь ласка, є я. Не згадуємо брата, взагалі, — наголошує людина, схожа на Дениса Єрмака. — Навіть не говори, до кого ми поїдемо.

Вчора народний депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака, проводить переговори щодо працевлаштування на посади в органах влади.

Сьогодні стало відомо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за позовом Лероса відкрите кримінальне провадження.