Екстремальні температури загрожують стресом для серцево-судинної системи

https://racurs.ua/ua/n136005-globalne-poteplinnya-moje-potroyity-kilkist-smertey-pov-yazanyh-iz-sercem-ucheni.html

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Високі температури можуть подвоїти або потроїти смертність, пов’язану з проблемами із серцем.

Це може статися в регіонах, де в результаті глобального потепління середньодобова температура досягне показників 43°. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Circulation, який видає Американська асоціація серця.

У своєму дослідженні учені базувалися на даних з Кувейту, де нещодавно була зафіксована найвища температура за останні 76 років — екстремальні 54°.

Враховуючи стабільно високу температуру в Кувейті, де середня температура навколишнього середовища становить 28°, учені дослідили взаємозв'язок між нею та понад 15 тис. смертей у цій країні серед осіб віком від 15 років, пов’язаних із серцево-судинною системою, за період з 2010 по 2016 роки.

Учені, порівнявши кількість смертей у дні з різними температурами повітря — від 35° до 43°, дійшли таких висновків:

у дні з екстремальною температурою ризик смерті від будь-якої серцево-судинної причини загалом у три рази вищий;

чоловіки сильніше постраждали від екстремальних температур, зіткнувшись з 3,5 раза вищим рівнем смертності;

смертність серед жінок була вищою майже в 2,5 раза;

у людей працездатного віку (15−64 роки) рівень смертності був вищий у 3,8 раза;

коефіцієнт смертності був у два рази вищим для людей віком від 65 років.

Хоча кардіологи та інші лікарі правильно зосередилися на традиційних факторах ризику, таких як дієта, артеріальний тиск та вживання тютюну, зміна клімату може посилити тягар серцево-судинної смертності, особливо в дуже жарких регіонах світу, — наголошують учені.

Річ у тім, що коли температура повітря зростає, організм людини намагається охолонути, переміщуючи кров з органів під шкіру. Цей зсув змушує серце перекачувати більше крові, завдаючи йому значно більшого стресу, зазначають дослідники.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що періодичне голодування продовжує життя у людей з проблемами серця.