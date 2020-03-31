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Картина «Весняний сад, пасторський сад у Нюенені навесні», фото: Museum Tijdschrift
Картину Ван Гога викрали із закритого на карантин музею в Нідерландахhttps://racurs.ua/ua/n136006-kartynu-van-goga-vykraly-iz-zakrytogo-na-karantyn-muzeu-v-niderlandah.htmlРакурс
У Нідерландах із музею «Сінгер Ларен», закритого на карантин через спалах коронавірусу, викрали картину відомого нідерландського художника Вінсента Ван Гога «Весняний сад, пасторський сад у Нюенені навесні».
Цю картину Ван Гог створив у 1884 році, повідомляє видання Museum Tijdschrift.
Злодії потрапили до будівлі вчора о 3.15 за місцевим часом, розбивши скляні двері музею.
Після отримання сигналу тривоги поліція прибула на місце злочину, проте злочинців там вже не було. Наразі злодіїв розшукують.
Музей буде зачинений для відвідувачів до 1 червня.
Зазначається, що цю картину музей «Сінгер Ларен» орендував у Музею Гронінгена. На викраденій картині зображений сад голландської церкви в Нюенені, де батько Ван Гога був вікарієм.
Нагадаємо, в середині лютого в Японії з госпіталю в місті Кобе викрали 6 тис. хірургічних масок, які перебували у 120 упаковках.
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