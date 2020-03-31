Денис Шмигаль. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n136021-ukrayina-ne-v-zmozi-samostiyno-vyplatyty-9-mlrd-dol-borgiv-shmygal.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не став ухилятися від питання про платоспроможність України. На думку прем'єр-міністра, країна наразі не може самостійно виплатити 9 млрд дол. боргів і сподівається лише на допомогу міжнародних фінансових організацій.

Без підтримки цих організацій Україні, «ймовірно, доведеться впасти у прірву дефолту», заявив Шмигаль в ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Шмигаля, у цьому році Україна повинна погасити 3,5 млрд дол. зовнішніх зобов’язань і 5,5 млрд дол. внутрішніх зобов’язань. В умовах епідемії коронавірусу країна зобов’язана направити усі свої ресурси на захист здоров’я і життів громадян, а не на погашення боргів, тому без сторонньої допомоги Україна опиниться на межі дефолту.

Шмигаль уточнив, що уряд поки не планує оголошувати дефолт і постарається знайти ресурси для погашення усіх боргів.

Як відомо, наразі Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо виділення до 8 млрд дол. кредиту. Також планується отримати близько 2 млрд дол. від Світового банку.

Однак, для позитивного вирішення даних питань Україна повинна виконати дві умови міжнародних партнерів: прийняти закон про відкриття ринку землі і прийняти «антиколомойський» закон про банки.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вночі Верховна Рада прийняла законопроект № 2178−10, який відкриває ринок землі. Відповідно до закону, мораторій на продаж землі в Україні буде знятий з липня 2021 року.