Денис Шмыгаль. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n136021-ukraina-ne-v-sostoyanii-samostoyatelno-vyplatit-9-mlrd-doll-dolgov-shmygal.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не стал юлить, отвечая на вопрос о платежеспособности Украины. По мнению премьер-министра, страна в настоящее время не может самостоятельно выплатить 9 млрд долл. долгов и надеется лишь на помощь международных финансовых организаций.

Без поддержки данных организаций Украине, «вероятно, придется упасть в пропасть дефолта», заявил Шмыгаль в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

По словам Шмыгаля, в этом году Украина должна погасить 3,5 млрд долл. внешних обязательств и 5,5 млрд долл. внутренних обязательств. В условиях эпидемии коронавируса страна обязана направить все свои ресурсы на защиту здоровья и жизней граждан, а не на погашение долгов, поэтому без посторонней помощи Украина окажется на грани дефолта.

Шмыгаль уточнил, что правительство пока не планирует объявлять дефолт и постарается найти ресурсы для погашения всех долгов.

Как известно, в настоящее время Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения до 8 млрд долл. кредита. Также планируется получить около 2 млрд долл. от Всемирного банка.

Однако, для положительного решения данных вопросов Украина должна выполнить два условия международных партнеров: принять закон об открытии рынка земли и принять «антиколомойский» закон о банках.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня ночью Верховная Рада приняла законопроект № 2178−10, который открывает рынок земли. Согласно закону, мораторий на продажу земли в Украине будет снят с июля 2021 года.