Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: delo.ua

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Боевики Донбасса под прикрытием пандемии китайского коронавируса препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

Германия и Франция «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел двух стран, 31 марта, передает DW.

Главы МИД Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине и вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, поэтому врачи не могут установить, чем именно вызвана массовая пневмония.