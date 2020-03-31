Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: delo.ua

Боевики ОРДЛО под прикрытием пандемии коронавируса препятствуют работе ОБСЕ — совместное заявление Германии и Франции

31 мар 2020, 11:49
999

Боевики Донбасса под прикрытием пандемии китайского коронавируса препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

Германия и Франция «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта. Об этом говорится в совместном заявлении Министерств иностранных дел двух стран, 31 марта, передает DW.

Главы МИД Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине и вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, поэтому врачи не могут установить, чем именно вызвана массовая пневмония.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше