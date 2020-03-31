Місія ОБСЄ на Донбасі. Фото: delo.ua

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Бойовики Донбасу під прикриттям пандемії китайського коронавірусу перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ.

Німеччина та Франція «дуже стурбовані» обмеженнями, накладеними сепаратистами на спостережну місію ОБСЄ з 21 березня. Про це йдеться у спільній заяві Міністерств закордонних справ двох країн, 31 березня передає DW.

Очільники МЗС Гайко Маас та Жан-Ів ле Дріан наголосили, що спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні й спалах пандемії коронавірусу не повинен служити приводом для перешкоджання свободі пересування СММ.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19, тому лікарі не можуть встановити, чим саме викликана масова пневмонія.