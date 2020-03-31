Шмигаль спрогнозував ще глибше падіння економіки в 2020 році, фото — Главком

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Ракурс

Падіння економіки України внаслідок коронавірусної та світової кризи буде глибшим, ніж це спрогнозовано в оновлених даних Мінекономіки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що обсяги падіння економіки можуть скласти 4,8% за підсумками 2020 року. Ці дані отримані аналітиками Мінекономіки, Мінфіну та МВФ.

Я не можу його назвати песимістичним чи оптимістичним. Це збалансований, узгоджений прогноз, — заявив прем'єр.

В ефірі телеканалу ICTV Шмигаль зазначив, що на цей рік попередній уряд до початку кризи прогнозував зростання ВВП на 3,7%. Він вважає, що українська економіка та громадяни не витримають дуже довгого карантину.

У більшості населення України немає фінансової подушки і можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати. Україна не може дозволити собі шість місяців не працювати та дивитися телевізор на дивані, — розповів Шмигаль.

«Ракурс» повідомляв, що вчора Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік, на основі якого змінить держбюджет. Очікувалося падіння ВВП на 3,9%, а не зростання на 3,7%, яке прогнозувалося раніше.

Рівень безробіття становитиме 9,4%, а не прогнозоване раніше 8,1%. Падіння реальної заробітної плати складе 0,3%. Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол. (восени 2019 року прогнозували 27 грн). Інфляція прискориться до 8,7% (раніше — 5,5%), але вже в наступному році повернеться до 5%.

В Мінекономіки запевняли, що уже з другої половини року почнеться відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Причинами може стати високий попит у світі на сільськогосподарську продукцію і зниження цін на імпортовані енергетичні товари.