Шмыгаль спрогнозировал, что экономика в 2020 году упадет еще глубже, фото — Главком

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Ракурс

Падение экономики Украины в результате коронавируса и мирового кризиса будет более глубоким, чем это спрогнозировано в обновленных данных Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что объемы падения экономики могут составить 4,8% по итогам 2020 года. Эти данные получены аналитиками Минэкономики, Минфина и МВФ.

Я не могу его назвать пессимистическим или оптимистичным. Это сбалансированный, согласованный прогноз, — заявил премьер.

В эфире телеканала ICTV Шмыгаль отметил, что на этот год предыдущее правительство до начала кризиса прогнозировал рост ВВП на 3,7%. Он считает, что украинская экономика и граждане не выдержат очень долгого карантина.

У большинства населения Украины нет финансовой подушки и возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина не может позволить себе шесть месяцев не работать и смотреть телевизор на диване, — рассказал Шмыгаль.

«Ракурс» сообщал, что вчера Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год, на основе которого изменит госбюджет. Ожидалось падение ВВП на 3,9%, а не рост на 3,7%, который прогнозировался ранее.

Уровень безработицы составит 9,4%, а не прогнозируемое ранее 8,1%. Падение реальной заработной платы составит 0,3%. Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 грн за долл. (Осенью 2019 прогнозировали 27 грн). Инфляция ускорится до 8,7% (ранее — 5,5%), но уже в следующем году вернется к 5%.

В Минэкономики уверяли, что уже со второй половины года начнется восстановление экономического роста и его ускорение в последующие годы. Причинами может стать высокий спрос в мире на сельскохозяйственную продукцию и снижение цен на импортируемые энергетические товары.