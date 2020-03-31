Виктор Дашкевич. Фото: KYKY.ORG

https://racurs.ua/n136018-pervoy-jertvoy-koronavirusa-v-belarusi-stal-izvestnyy-akter.html

Ракурс

Коронавирус в Беларуси забрал жизнь первого пациента. Жертвой инфекции стал заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Актер играл в Витебском драмтеатре имени Якуба Коласа.

О смерти актера сообщила его супруга, которая сейчас находится дома с пневмонией на самоизоляции, пишет «Наша Нива».

Супруги Дашкевичи с диагнозом пневмония были направлены в тубдиспансер, но он оказался переполненным и больные отпросились домой. Однако дома им стало хуже, и супруги были госпитализированы в другую больницу.

У Дашкевичей были взяты анализы на коронавирус, но они показали отрицательные результаты. Дашкевичу стало хуже и актер был переведен в другую больницу. Лишь там у него был диагностирован коронавирус. Вскоре 75-летний актер скончался.

Жене Дашкевича повторный анализ на коронавирус делать не стали, а лишь сказали самоизолироваться дома на 14 дней.

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что коронавирус нужно лечить баней и водкой, а введение в стране карантина считает нецелесообразным. По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом и от инфекции пока никто не умер.

По неофициальным данным, в Беларуси насчитывается несколько тысяч заражённых, но карантин не вводят, потому что экономика Беларуси может этого не выдержать.

В стране отмечается увеличение количества случаев пневмонии, а на похоронах не разрешают открывать гробы. Анализы на COVID-19 не делают, объясняя это отсутствием реактивов.