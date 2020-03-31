Першою жертвою коронавірусу в Білорусі став відомий акторhttps://racurs.ua/ua/n136018-pershou-jertvou-koronavirusu-v-bilorusi-stav-vidomyy-aktor.htmlРакурс
Коронавірус у Білорусі забрав життя першого пацієнта. Жертвою інфекції став заслужений артист Білорусі Віктор Дашкевич. Актор грав у Вітебськом драмтеатрі імені Якуба Коласа.
Про смерть актора повідомила його дружина, яка зараз перебуває вдома на самоізоляції з пневмонією, пише «Наша Ніва».
Подружжя Дашкевичів із діагнозом пневмонія було направлено до тубдиспансеру, але він виявився переповненим і хворі відпросилися додому. Однак вдома їм стало гірше, і подружжя було госпіталізовано в іншу лікарню.
У Дашкевичів були взяті аналізи на коронавірус, але вони показали негативні результати. Дашкевичу стало гірше і актор був переведений до іншої лікарні. Лише там у нього було діагностовано коронавірус. Незабаром 75-річний актор помер.
Дружині Дашкевича повторний аналіз на коронавірус робити не стали, а лише сказали самоізолюватись вдома на 14 днів.
У той же час, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що коронавірус потрібно лікувати лазнею і горілкою, а введення в країні карантину вважає недоцільним. За офіційними даними, в Білорусі зафіксовано 152 випадки зараження на коронавірус і від інфекції досі ніхто не помер.
За неофіційними даними, в Білорусі налічується кілька тисяч заражених, але карантин не вводять, тому що економіка Білорусі може цього не витримати.
У країні відзначається збільшення кількості випадків пневмонії, а на похоронах не дозволяють відкривати труни. Аналізи на COVID-19 не роблять, пояснюючи це відсутністю реактивів.