Віктор Дашкевич. Фото: KYKY.ORG

https://racurs.ua/ua/n136018-pershou-jertvou-koronavirusu-v-bilorusi-stav-vidomyy-aktor.html

Ракурс

Коронавірус у Білорусі забрав життя першого пацієнта. Жертвою інфекції став заслужений артист Білорусі Віктор Дашкевич. Актор грав у Вітебськом драмтеатрі імені Якуба Коласа.

Про смерть актора повідомила його дружина, яка зараз перебуває вдома на самоізоляції з пневмонією, пише «Наша Ніва».

Подружжя Дашкевичів із діагнозом пневмонія було направлено до тубдиспансеру, але він виявився переповненим і хворі відпросилися додому. Однак вдома їм стало гірше, і подружжя було госпіталізовано в іншу лікарню.

У Дашкевичів були взяті аналізи на коронавірус, але вони показали негативні результати. Дашкевичу стало гірше і актор був переведений до іншої лікарні. Лише там у нього було діагностовано коронавірус. Незабаром 75-річний актор помер.

Дружині Дашкевича повторний аналіз на коронавірус робити не стали, а лише сказали самоізолюватись вдома на 14 днів.

У той же час, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що коронавірус потрібно лікувати лазнею і горілкою, а введення в країні карантину вважає недоцільним. За офіційними даними, в Білорусі зафіксовано 152 випадки зараження на коронавірус і від інфекції досі ніхто не помер.

За неофіційними даними, в Білорусі налічується кілька тисяч заражених, але карантин не вводять, тому що економіка Білорусі може цього не витримати.

У країні відзначається збільшення кількості випадків пневмонії, а на похоронах не дозволяють відкривати труни. Аналізи на COVID-19 не роблять, пояснюючи це відсутністю реактивів.