Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136017-observaciya-v-goteli-kozackyy-odnogo-z-turystiv-gospitalizuvaly-z-pidozrou-na-covid-19.html

Ракурс

Симптоми нового коронавірусу виявили у пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький».

Невдовзі після поселення в готелі чоловікові стало зле, у нього піднялася температура тіла. Медики, які прибули на місце виклику, прийняли рішення про його госпіталізацію. Наразі 30-річний житель Київської області перебуває у лікарні. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Києві.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на сьогоднішньому брифінгу заявив, що у чоловіка була висока температура. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, але його госпіталізували. Медики чекають на результати лабораторного дослідження.

З туристами вчора ввечері зустрічався міністр інфраструктури Володимир Криклій. Урядовець заявив, що українцям, які прилетіли з Балі, 1 квітня проведуть ПЛР-тести. Видання «Обозреватель» пише, що у разі негативного результату людей відпустять додому на самоізоляцію.

Журналіст Сергій Іванов на власному Telegram-каналі пише, що туристам запропонували безкоштовну обсервацію в готелі «Козацький» на Хрещатику або в низці більш комфортних місцях з доплатою.

Звісно, «Козацький» — не «Хілтон», але й не коридор районної лікарні, тим більше, що є опція обсервуватися, наприклад, у нормальному готелі Пущі-Водиці всього за 169 євро з людини за 14 днів, — написав він.

Іванов додав, що українські туристи «які, повернувшись додому, з сучасних та цивілізованих людей перетворилися на стадо дикунів».

Нагадаємо, навколо прибулих з Катару та острова Балі туристів виник скандал. Українці відмовлялися від обов’язкової обсервації, частина протестувала в літаку, яким прибула до Києва. Столичний готель «Козацький» розмістив на двотижневий карантин 100 туристів, які прибули з Балі та Катару.

А туристи, які прибули з В'єтнаму майже влаштували бійку в аеропорту. Пасажири втікали з аеропорту «Бориспіль», відштовхували медиків та ламали двері. Так вони відмовлялися від карантину.