Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136017-observaciya-v-otele-kazackiy-odnogo-iz-turistov-gospitalizirovali-s-podozreniem-na-covid-19.html

Ракурс

Симптомы нового коронавируса обнаружили у пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился на обсервации в отеле «Казацкий».

Вскоре после поселения в отеле мужчине стало плохо, у него поднялась температура тела. Медики, прибывшие на место вызова, приняли решение о его госпитализации. Сейчас 30-летний житель Киевской области находится в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на сегодняшнем брифинге заявил, что у мужчины была высокая температура. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, но его госпитализировали. Медики ждут результатов лабораторного исследования.

С туристами вчера вечером встречался министр инфраструктуры Владимир Крыклий. Чиновник заявил, что украинцам, которые прилетели с Бали, 1 апреля проведут ПЦР-тесты. Издание «Обозреватель» пишет, что в случае отрицательного результата людей отпустят домой на самоизоляцию.

Журналист Сергей Иванов на собственном Telegram-канале пишет, что туристам предложили бесплатную обсервацию в отеле «Казацкий» на Крещатике или в ряде более комфортных местах с доплатой.

Конечно, «Казацкий» — не «Хилтон», но и не коридор районной больницы, тем более, что есть опция обсервации, например, в нормальном отеле Пуще-Водице всего за 169 евро с человека за 14 дней, — написал он.

Иванов добавил, что украинские туристы «которые, вернувшись домой, из современных и цивилизованных людей превратились в стадо дикарей».

Напомним, вокруг прибывших из Катара и острова Бали туристов возник скандал. Украинцы отказывались от обязательной обсервации, часть протестовала в самолете, которым прибыла в Киев. Столичный отель «Казацкий» разместил на двухнедельный карантин 100 туристов, прибывших из Бали и Катара.

А туристы, прибывшие из Вьетнама, почти устроили драку в аэропорту. Пассажиры убегали из аэропорта «Борисполь», отталкивали медиков и ломали двери. Так они отказывались от карантина.