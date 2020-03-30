«Антиколомойский» закон о национализированных банках предварительно приняли в Раде

«Антиколомойский» закон о национализированных банках приняли в Раде, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n135987-antikolomoyskiy-zakon-o-nacionalizirovannyh-bankah-prinyali-v-rade.html

Ракурс

«Антиколомойский» закон, который делает невозможным отмену национализации банков в Украине, приняли 30 марта на третьем в течение дня внеочередном заседании Рады.

За законопроект № 2571-д проголосовали в первом чтении 267 нардепов. Впоследствии они сократили наполовину подготовку закона ко второму чтению.

Решение профильного комитета Рады, который одобрил законопроект, получили сегодня днем. Из-за коронавирусной эпидемии заседание состоялось на открытом воздухе у здания парламента.

Правительственный законопроект исключает отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Закон предоставляет Национальному банку необходимые инструменты влияния в этой сфере и определяет особенности судебного производства по делам об обжаловании решений Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, а также установляет законодательные предписания о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Кроме того, экс-акционеры неплатежеспособных банков могут получить возмещение причиненных убытков только в денежной форме, если суд признает решение НБУ незаконным. Возмещение рассчитывается международной аудиторской фирмой «в размере реального ущерба».

Признание незаконным решения о выводе банка с рынка не будет основанием для его отмены. То есть если банк признали неплатежеспособным — он таким и остается. Решение суда о компенсации бывшим владельцам банков не освобождает их от ответственности за злоупотребление и незаконный вывод средств. Суды не могут ставить под сомнение экспертизу профильных регуляторов — НБУ, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сегодня парламент на первом внеочередном заседании сократил срок подачи законопроектов, альтернативных «антиколомойскому». Это позволило Раде сразу перейти к рассмотрению и голосованию за законопроект № 3260.

Необходимость принятия законопроекта обусловлено ​​тем, что согласно действующей нормы регламента для внесения альтернативных законопроектов предоставляется срок 14 дней. С учетом того, что законопроект о банках Кабмин внес 24 марта, до 7 апреля его не могли выносить на голосование, пока не поступят все альтернативные законопроекты.

24 марта закон подало в парламент правительство, но впоследствии депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта.

Условием получения Украиной до 10 млрд долл. кредита от МВФ является принятие именно законов о банках и земельной реформе. Финансирование фонда может включать 5,5 млрд по трехлетней программе и 4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.